"Гарантированный покупатель" отсудил у Укрэнерго 614 млн грн

Хозсуд города Киева 6 июля частично удовлетворил иск государственного предприятия "Гарантирвоанный покупатель" к ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и решил взыскать в пользу истца 614 млн грн, в том числе пеню на 193,1 млн грн, штраф – 215,7 млн грн,3%-годовых – в размере 65,65 млн грн, индекс инфляции – в размере 138,9 млн грн, сообщает Finbalance.

Свои исковые требования "ГарПок" мотивировал тем, что за период март-апрель 2020 года "Укрэнерго" нарушило договор о предоставлении услуг по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

Отметим, Хозсуд Киева рассматривает иск "ГарПока" к "Укрэнерго" о взыскании 25,7 млрд грн. При этом "Укрэнерго" озвучило претензии на 2,1 млрд грн.

Тариф "Укрэнерго" за передачу электроэнергии должен покрывать недостачу средств "ГарПока" для выплат производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу.

По данным "ГарПока", на 20 июля задолженность "Укрэнерго" перед ним, которая является источником расчетов по "зеленому" тарифу, составила 18,7 млрд грн.