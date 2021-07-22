РФ впервые подала жалобу на Украину в ЕСПЧ

Власти Российской Федерации обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины.﻿ Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, сообщает Страна.ua.

В частности, по данным Генпрокуратуры, жалоба РФ была подана из-за событий 2014 года в Украине.

"В рамках переданных от Минюста России в июле 2021 года полномочий по обеспечению представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека Генеральной прокуратурой Российской Федерации 20.07.2021 от имени Российской Федерации на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 подана жалоба "Россия против Украины" , - говорится в сообщении.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в ЕСПЧ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти в Украине в феврале 2014 года".

Россия в жалобе обвиняет Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека:

в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;

в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;

в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;

в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;

в дискриминации российских компаний и предпринимателей;

в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;

в водной блокаде Крыма;

в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;

в крушении MH17.