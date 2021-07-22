СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
Сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи СБ Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.
Для выполнения заданий российской спецслужбы резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. Среди них:
- сотрудник СБУ в Херсонской области;
- работник местной прокуратуры;
- сотрудник полиции;
- чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- бывший чиновник облгосадминистрации.
СБУ известен также московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".
Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.
Российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военные подразделения и органы местного самоуправления.
За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.
В ходе обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ, российская символика, а также много денег в иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли).
Сейчас резидент ФСБ РФ и его агент, сотрудник СБУ, задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.