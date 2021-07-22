Подсчитаны потери госбюджета от импорта растворителей без акциза
За первое полугодие 2021 года прямые потери государственного бюджета вследствие импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности превысили 580 млн грн, сообщает РБК-Украина.
По расчетам Консалтинговой группы "А-95", импорт растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090) в первом полугодии 2021 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 27,6 тыс тонн до 61,7 тыс тонн.
Лидером в рейтинге получателей стала группа "БРСМ". На нее приходится четвертая часть всех поставок, или 15,1 тыс. тонн. На втором месте компания "Пром Хим" с 12,7 тыс. тоннами растворителей.
Группа "БРСМ" ввезла напрямую через специмпортера и крупнейшего поставщика топлива в сеть "БРСМ-Нафта", компанию "Катма Груп", 12,4 тыс. т. Еще 2,7 тыс. т было получено через компанию "Планета 2000". В прошлом году группа не осуществляла импорт растворителей, используя для повышения октана в своих смесевых бензинах монометиланилин (ММА) и МТБЭ.
Харьковская "Пром Хим" нарастила поставки в 7 раз (1,8 тыс. тонн за январь-июнь 2020 года). В числе клиентов импортера - "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" - оператор крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающий топливом сеть Моtto.
Компания "ВТГ-Трейдинг" за первое полугодие импортировала 2,6 тыс. т растворителей. По информации СМИ, именно "ВТГ-Трейдинг" поставляет растворители для четырех мини-НПЗ из орбиты сети SunOil (Решетиловка, Богодухов, Васищево и Кременчуг).
"На нефтебазах и мини-НПЗ безакцизные растворители используются для получения подакцизных высокооктановых бензинов. Потери госбюджета на вовлечении в бензин 62 тыс. тонн растворителей в первом полугодии 2021 года составили более 580 млн грн", - заявили в "А-95".
Растворители (код УКТВЭД 3814009090) являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов, - МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта и т.д. Однако если перечисленные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным. Это стало возможным после внесения в мае 2020 года специальной правки в налоговый кодекс Украины.
Автор: Наталия Гурковская