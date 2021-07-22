Бразильский COVID-штамм "Гамма" впервые обнаружили в России

"Бразильский" штамм COVID-19 "гамма" выявлен в Российской Федерации, он, как и "индийский" штамм "дельта", является более заразным, сообщает Интерфакс.

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", - сказали в центре.

Там отметили, что "гамма" и "дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более заразные и могут снижать эффективность антител.

"Варианты "лямбда" и "эпсилон", относимые к вариантам, вызывающим интерес, выявлены на территории Российской Федерации не были", - уточнили в центре.

Там рассказали, что в настоящее время индийский вариант становится доминирующим во многих странах.

"В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2", - пояснили в "Векторе".

По информации центра, на данный момент получено несколько образцов вариантов нового коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии.