Бразильский COVID-штамм "Гамма" впервые обнаружили в России
"Бразильский" штамм COVID-19 "гамма" выявлен в Российской Федерации, он, как и "индийский" штамм "дельта", является более заразным, сообщает Интерфакс.
"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", - сказали в центре.
Там отметили, что "гамма" и "дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более заразные и могут снижать эффективность антител.
"Варианты "лямбда" и "эпсилон", относимые к вариантам, вызывающим интерес, выявлены на территории Российской Федерации не были", - уточнили в центре.
Там рассказали, что в настоящее время индийский вариант становится доминирующим во многих странах.
"В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2", - пояснили в "Векторе".
По информации центра, на данный момент получено несколько образцов вариантов нового коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии.
"Новые варианты SARS-CoV-2 комплексно исследуются по заданному алгоритму, в рамках которого определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. Полный цикл исследований требует около двух месяцев", - сказали в "Векторе".