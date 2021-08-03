Налог на недвижимое имущество: названы условия

В 2021 году налог на недвижимое имущество насчитывается физическим лицам - владельцам домов, квартир и другой недвижимости за 2020 год, сообщает ЛигаБизнес.

Платят налог владельцы жилой и/или нежилой недвижимости. При несовершеннолетних детях - владельцах недвижимости налог платят родители/опекуны.

Налог рассчитывается, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года, - 4 723 грн. В каждом регионе ставку устанавливает местная власть, но по закону она не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты. В 2021 году максимальная сумма - 70,8 грн за квадратный метр.

Налог платится за каждый квадратный метр для квартир площадью свыше 60 кв. метров и домов свыше 120 кв. метров. А также для разных типов объектов жилой недвижимости в свыше 180 кв. метров.

Платить налог придется за каждый квадратный метр сверх этой нормы.

Льготы по налогу для физических лиц не применяются к:

- объекту/объектам налогообложения, если площадь превышает пятикратный размер необложенной налогом площади: квартира превышает 300 кв. метров; жилой дом превышает 600 кв. метров; площадь разных типов объектов жилой недвижимости превышает 900 кв. метров;

- объекту/объектам налогообложения, используются их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, займ, используются в предпринимательской деятельности).

Следовательно, физические лица - предприниматели, которые указали свое жилье как налоговый адрес и фактически осуществляют деятельность в собственной квартире /дома, не имеют права на льготы по налогу на недвижимость. Аналогично платить налог начиная с первого квадратного метра должны и лица, которые сдают жилую недвижимость в аренду (лизинг).



Если объекты недвижимости находятся в совместной собственности нескольких лиц:

- если объекты жилой и/или нежилой недвижимости находятся в общей частичной собственности нескольких лиц, плательщиком налога является каждый из этих лиц за надлежащую ему часть;

- если объекты находятся в общей совместной собственности нескольких лиц, но не разделены в натуре, плательщиком налога является один из таких лиц-владельцев, определенный по их согласию;

- если объекты находятся в общей совместной собственности нескольких лиц и разделены между ними в натуре, плательщиком налога является каждый из этих лиц за надлежащую ему часть.

Нюансы с регистрацией. Если гражданин получал индивидуальный налоговый номер по месту первой регистрации, например это было г. Миргород, а теперь переехал жить в г. Полтаву, то обратите внимание на то, что налоговая направит расчет владельцу недвижимости по месту первой регистрации. Для того чтобы уведомить об изменении адреса регистрации надо непосредственно обратиться в налоговую.

За просрочку оплаты налога предусмотрен штраф в размере 10% от суммы долга за просрочку до 30 дней, более 30 дней - 20%.