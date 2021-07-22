Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского

22 июля Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство по статье "Государственная измена" в деле Вагнергейта, сообщает Слово и дело.

Своим решением суд удовлетворил жалобу "Движения сопротивления капитуляции".

"Шевченковский районный суд удовлетворил нашу жалобу на бездействие Государственного бюро расследований и обязал его открыть производство по статье 111 "Государственная измена". Решение обжалованию не подлежит", – сообщили в ДСК.

Теперь должно начаться расследование по факту государственной измены – срыва операции по задержанию вагнеровцев из-за утечки информации от чиновников.

Напомним, что в июле 2020 года в Беларуси задержали более 30 наемников, среди которых были боевики, воевавшие на Донбассе.

Украина посылала запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве.

Сразу после этого появилась информация, что это была операция спецслужб. Якобы Украина привлекла боевиков на авиарейс из Минска в Стамбул для дальнейшей доставки на работу в Южной Америке. Предполагается, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона.