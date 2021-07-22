Алиев объявил войну итальянцам из УАФ (видео)

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился с пользователями YouTube новым скандальным клипом. Видео на песню, в которой он объявил войну итальянским функционерам из Украинской ассоциации футбола (УАФ), появилось на его канале "Кент", сообщает Обозреватель.

Ролик начинается с того, что в кабинет к главе комитета арбитров организации Лучано Лучи заходит глава комитета этики и честной игры Франческо Баранка и включает новое произведение Алиева. В нем Александр напомнил о деле, открытом на его матерную песню "Футбол в моей крови!" в дисциплинарном комитете УАФ.

Якобы Лучано Лучи считает деньги в своем офисе. Источник: Кадр из видео

Он призвал итальянцев заняться решением настоящих проблем в украинском футболе. Сам клип заканчивается тем, что Алиев заходит в кабинет к Лучи и Баранке в образе сутенера – в расстегнутой шубе, золотых цепях и с тростью – и с помощью секретарши связывает их.

Алиев и связанные "Лучи" и "Баранка". Источник: Кадр из видео

Алиев и секретарша. Источник: Кадр из видео