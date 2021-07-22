Межбанк отреагировал на решение НБУ по учетной ставке

Правление Национального банка приняло решение поднять учетную ставку на 0,5%, до 8% годовых с 23 июля 2021 года. Похоже, что кому-то из участников торгов на межбанковском валютном рынке﻿ эта информация стала известна немного раньше, потому что в районе 11 утра число желающих продать валюту стало резко расти.

Котировки мгновенно отреагировали снижением. Торговля переместилась в диапазон 27,17-27,19 гривен, где сделки и проходили вплоть до конца обеденного перерыва.

Вслед за безналичным начал дешеветь и наличный «американец». Утром курс доллара в обменниках Киева находился на уровне 27,23-27,24 гривен, а к концу обеденного перерыва ценник на продажу опустили до 27,20 гривен. Есть шанс, что до конца дня появятся и более дешевые предложения.

Евро на FOREX сегодня явно не может определиться с направлением дальнейшего движения. В течение азиатской и европейской торговых сессий он колеблется в узком диапазоне 1,1778-1,1801 доллара. В этих условиях наличный евро ориентируется исключительно на поведение наличного доллара. Сегодня ценник на евро держится в пределах 32,07-32,10 гривны.

Польский злотый, как и вчера, продают по 6,95 гривен. Шансы, что он еще подешевеет, довольно большие: операторы валютного рынка сообщают, что предложение наличного злотого сильно превышает спрос на него.

Российский рубль опять дорожает: в первой половине дня четверга он с 74,00 укрепился до 73,60 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей. Есть предпосылки, что цена может вырасти на 1-2 копейки.