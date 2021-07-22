Глава ОАСК за месяц получил зарплату в размере 330,5 тыс. гривен

Координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE Михаил Жернаков заявил, что в июне председатель одиозного ОАСК Павел Вовк получил 330 557 грн. зарплаты, сообщает Цензор.НЕТ.

"Между тем, как сообщают коллеги с Prosud, только за предыдущий месяц председатель одиозного ОАСК Павел Вовк получил 330 557 грн. зарплаты из наших с вами денег.

А в марте Вовк указал существенное изменение имущественного положения в размере 1 300 000 грн. Вероятно, это средства, отсуженные с помощью его коллег-судей у ​​нас с вами. Потому что судьи массово решили, что они "на острие борьбы с коронавирусом" и ковидные ограничения в 47 тыс. грн - это для лохов", - написал Жернаков.

Жернаков также добавил, что при этом количество заседаний комитета, в которых даже в повестку дня не вносят рассмотрение неотложного президентского проекта о ликвидации ОАСК, скоро пойдет на десятки.

Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.