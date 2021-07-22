На президента Мадагаскара готовилось покушение

На президента Мадагаскара Андри Радзуэлину готовилось покушение. Было задержано несколько человек, "иностранцы и малагасийцы", по обвинению в "государственном преступлении". Об этом заявила генеральный прокурор Мадагаскара Бертин Разафиаривуни, сообщает Корреспондент.

Среди задержанных двое военных - франко-малагасиец Поль Рафанохарана и француз Филипп Франсуа. Они якобы планировали убийство "крупных политических деятелей", в том числе и президента.

Всего арестовано шесть человек. По словам прокурора, заговор был на стадии подготовки.

10 лет назад на Радзуэлину уже совершалось покушение. Под его автомобилем во время движения сработало взрывное устройство. Глава государства не пострадал.