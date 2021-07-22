В Украине ищут полярников на зарплату в 54 тыс. грн

В Украине стартовал конкурс на 27 антарктическую экспедицию на 2022-2023 годы. Заработная плата составляет в среднем до 54 тыс. грн в месяц, сообщает Обозреватель.

Анкеты будут принимать до 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"В этом году ждем больше заявок на конкурс от кандидатов и кандидаток, ведь, во-первых, осенью прошлого года правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тыс. грн в месяц, и теперь в Антарктиду можно ехать не только за невероятными впечатлениями, а, во-вторых, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию ​​на собственном научно-исследовательском ледоколе! Напомню, что 7 июля правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет ВРУ, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна" , – заявил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

В Украине ищут полярников для антарктической экспедиции. Источник: Министерство образования и науки Украины



