Uber покупает крупнейшую логистическую платформу

Uber Freight, подразделение Uber Technologies, подписало обязывающее соглашение о приобретении американской Transplace, предоставляющей технологические решения в сфере логистики, примерно за $2,25 млрд у TPG Capital, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается в пресс-релизе Uber, сделка будет оплачена акциями (на $750 млн) и денежными средствами.

Сделка требует одобрения со стороны регулирующих органов.

"Покупка Uber Freight компанией Transplace создаст одну из ведущих логистических технологических платформ с одной из крупнейших и наиболее комплексных управляемых транспортных и логистических сетей в мире", - отмечается в сообщении.

Котировки акций Uber на предварительных торгах в четверг снижаются на 0,5% после публикации новости. Капитализация компании с начала текущего года сократилась на 6,8% (до $87 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 16%.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем и доставке еды. Она оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Украину.