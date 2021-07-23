7 советов, как сохранить мозг здоровым до старости

Чтобы в старости не развилась деменция, уделять внимание здоровью мозганужно с самого детства. Этот главный орган центральной нервной системы контролирует большинство функций в нашем организме. Хоть мозг не является мышцей и состоит из миллионов нейронов, его обязательно нужно тренировать, "кормить" и устраивать плановый "чек-ап", сообщает Сегодня.

Что делать, чтобы мозг хорошо работал до самой старости

Мозгу нужна активность не только умственная, а и физическая.

Совет №1 – занимайтесь "зарядкой" для ума: читайте, решайте головоломки, учите языки, собирайте пазлы,кубик-рубика, играйте на инструментах.

Не менее полезно – играть в шахматы, разгадывать кроссворды, при такой активности происходит "прокачка" стратегического мышления, тренировать и развивать которое очень полезно для мозга. Доказано, что такая тренировка мозга замедляет возрастные ухудшения его состояния и поддерживает когнитивные способности. А они имеют тенденцию с возрастом снижаться.

Совет № 2 – не забывайте о физнагрузках, зарядка или спорт помогают снизить кровяное давление, риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы поддерживать нормальный приток крови к мозгу и избежать инсульта выберите вид активности, который нравится именно вам: бег, прогулка на свежем воздухе, йога, танцы и тому подобное. Главное, чтобы такие занятия были регулярными. Кроме активного отдыха, обязательно нужно хорошо высыпаться.

Совет № 3 – полноценно спите и высыпайтесь. Регулярность спокойного сна избавляет мозг от продуктов обмена и оптимизирует память. Поэтому полноценно высыпаться – важно не только для мозга и его здоровья, а еще иммунитета и многих других органов. Здоровый сон помогает быть внимательным, сосредоточенным и способным принимать взвешенные решения.

Совет № 4 – старайтесь снижать вред от плохой экологии. Грязная вода, вредные продукты, плохой воздух приводят к неврологическим болезням, инсультам, нарушениям развития нервной системы и нейродегенеративным расстройствам.

Совет № 5 – старайтесь избегать травм. От случайной травмы не застрахован никто, а вот постоянное занятие экстремальным спортом и тому подобные увлечения чреваты постоянными травмами головы. Все это создает вредные условия для клеток мозга. Также мозг страдает от жестких диет и нерационального питания.

Совет № 6 – питайтесь рационально и откажитесь от вредных привычек. Сбалансированное питание, включающее разнообразные фрукты, овощи, белки и цельнозерновые продукты, питает не только тело, а и мозг. Употребляйте яйца, хлеб из муки грубого помола, чечевицу, жирную морскую рыбу, яблоки, грецкие орехи. Снижайте количество обработанных продуктов, уменьшайте в рационе соль, сахар, алкоголь, бросайте курить.

Жирная морская рыба, овощи, зелень очень нужны для питания клеток мозга.

Курение, как известно, очень негативно влияет на наше здоровье. Но даже если вы не курите, то проходить профилактические осмотры нужно, даже когда ничего не болит: это помогает заметить проллему в самом начале и успешно ее лечить.

Совет № 7 – обязательно мониторьте свое состояние здоровья. Проводить медицинские "чек-апы" важно и для здоровья мозга. Не ждите критический момент, когда что-то заболит или случится, проходите профилактические осмотры и вовремя обращайтесь за медицинской помощью.



