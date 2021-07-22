В Чехии белоруса, воевавшего на Донбассе, приговорили к 21 году заключения

В Чехии белоруса, воевавшего на Донбассе, приговорили к 21 году заключения
Фото: Алексей Фадеев

Высший суд Праги (Чехия) пересмотрел дело гражданина Беларуси Алексея Фадеева, который обвиняется в участии в боевых действиях против Украины на Донбассе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений А.Фадеев на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы", - сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в соцсети Facebook в четверг.

Он напомнил, что в сентябре 2020 года городской суд Праги приговорил Фадеева к 4,5 годам лишения свободы за "участие в организованной преступной группировке". Прокурор выдвигал обвинение по статье об участии в совершении террористического акта, однако доказать это не удалось, поскольку сам обвиняемый утверждал, что стрелял только на учениях, но не во время реальных боев.

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"Я тогда также выразил надежду, что апелляционная инстанция изменит приговор на более жесткий. Так и произошло", - подчеркнул Перебийнис.
"Системное преследование чешскими правоохранительными органами и органами правосудия боевиков, которые, подстрекаемые Россией, стали на скользкий и преступный путь участия в войне против Украины, продолжается. Продолжение следует", - добавил посол.
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