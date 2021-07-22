Монастырский берет под личный контроль ДТП с участием судьи

Министр внутренних дел Денис Монастырский "ответственно заявил", что дело ДТП на столичной Оболони, когда судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi врезалась в дерево, не "замнут", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Монастырского в Facebook.

"Украинские судьи должны быть образцом уважения к закону. Но, к сожалению, так бывает не всегда …

Вчера Audi судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения.

Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять".

Я ответственно заявляю, что "скомканной" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом!

Для патрульной полиции имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Патрульные выполнили свой долг. Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей", — отметил Монастырский.

Напомним, в ночь на четверг, 22 июля, на Оболони в Киеве, предположительно, судья Деснянского районного суда Светлана Колегаева в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Audi, сбила столб, врезалась в дерево и едва не сбила пешеходов.