Газпром назвал условия для транзита через Украину после 2024г

"Газпром" готов транспортировать через Украину после 2024 года газ для поставки по новым контрактам, говорится в комментарии председателя правления Алексея Миллера, сообщает Интерфакс-Украина.

"Газпром" всегда подчеркивал готовность к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы" , - заявил Миллер.

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину" , - добавил глава концерна.

Миллер напомнил, что "Газпром" всегда подходил к "Северному потоку 2" как к экономическому проекту.

"Его цель - обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута - почти на 2 тыс. км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины. И соблюдение всех необходимых современных экологических требований. Так, выбросы СО2 через "Северный поток 2" в 5,6 раза ниже, в том числе за счет уменьшения количества компрессорных станций, чем для украинского маршрута" , - добавил глава "Газпрома".