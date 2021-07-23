Андре Тан рассказал, как носить белую футболку летом 2021

Белая футболка легко может стать лучшей подругой каждой девушке и летом, и осенью, и весной, сообщает РБК-Украина.

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram признался, что считает белую футболку самой что ни на есть базовой базой. Но, в то же время, добавил Андре, она сама по себе вполне может занять ключевое место в образе.

Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер.

фото: instagram.com/hoskelsa

Варианты комбинаций на лето 2021⠀

1. Белая футболка с джинсами - классика на каждый день.

2. Белая футболка с брючным костюмом - такой наряд отлично подойдет для офиса, если нужно выглядеть стильно и официально.

3. Белая футболка с кожанкой - один из любимых образов в Instagram уже который сезон.

4. Белая футболка + брюками свободного кроя. На природу, в отпуск или просто прогуляться по летнему городу - лучший вариант.

фото: instagram.com/hoskelsa

Автор: Татьяна Турчаникова