Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Решение Правления Национального банка увеличить с завтрашнего дня учетную ставку до 8% годовых еще до публичного оглашения информации повлияло на поведение межбанковского﻿ валютного рынка.

Судя по всему, какой-то «инсайд» просочился из высоких кабинетов на ул.Институтской,9 за несколько часов до запланированного оглашения. Отлично понимая, что означает решение поднять ставку, казначеи сразу нескольких крупных банков выставили на продажу объемы валюты, что тут же привело к падению котировок на 6 копеек – с 27,23/27,245 до 27,17/27,185 гривен. И если бы ситуацией не воспользовались нерезиденты, вышедшие с покупкой (на рынке был замечен Citibank и еще пара крупных банков с иностранным капиталом), безналичный доллар мог бы упасть еще сильнее. Они выкупили излишки валюты и не дали доллару окончательно обвалиться.

Закрыли торги четверга на 9,5 копеек на покупке и на 6,24 копейки на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,1825/27,23 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись очень узко: спред на старте составил всего 2,5 копейки. Тем не менее, как это уже становится доброй традицией, ни покупатели, ни продавцы не спешили делать первый шаг. Первая сделка сегодня прошла лишь в 10:02 по цене 27,245. До 11:00 баланс продавцов и покупателей еще сохранялся, но после 11 часов ситуация резко изменилась. Число желающих продать валюту начало расти на глазах, и котировки ушли ниже уровня 27,20 гривен, опустившись к 12 часам до 27,1725 гривен на покупке и 27,1775 гривен на продаже. После обеда, когда официально объявили о поднятии учетной ставки НБУ, рынок взял небольшую паузу, после которой снижение продолжилось. Закрыли день на минимальных дневных уровнях.

Котировки закрытия – 27,14/27,18 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 25 млн по сравнению со средой и составил 152 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1945 гривен.

Официальный курс доллара на 23 июля установлен на отметке 27,1915 гривен за доллар, снижение на 4,90 копейки.

Официальный курс евро на 23 июля установлен на отметке 32,0343 гривны за евро, снижение на 2,64 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1767. Евро сегодня вырос до отметки 1,1830 доллара после того, как Европейский центробанк сохранил ставки без изменений и намекнул на возможно более длительную поддержку экономики Евросоюза, а также после публикации данных о росте числа безработных в США, но затем попал под волну продаж и опустился до 1,1763 доллара.

Очередной рост мировых цен на нефть поддержал российский рубль, который сегодня укрепился до 73,60 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,88-73,95 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня, как и вчера, продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Повышение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение безналичного доллара на межбанке дало недвусмысленный меседж участникам рынка. Завтра снижение может продолжиться. Не исключено, что потребуется вмешательство Национального банка, чтобы обозначить допустимую глубину падения доллара. А сегодняшнее заявление главы НБУ о том, что Нацбанк уменьшит объемы ежедневных интервенций с 20 до 5 млн долларов, может означать, что рынку будет предоставлена большая свобода, и это может вылиться в более существенное укрепление гривны. Завтрашний день даст ответ на многие вопросы.

Наличный доллар отреагировал на поведение межбанка снижением с утренних 27,23-27,24 до 27,19-27,20 гривен. Завтра утром его начнут продавать по той же цене, а дальше все внимание будет приковано к межбанку, откуда и будет дан сигнал: «продолжаем падение» или «разворачиваемся».

Наличный евро в течение дня продавали по 32,05-32,10 гривны. Завтра торговля начнется в этом же диапазоне; дальше все будет зависеть от ситуации на FOREX и в какую сторону пойдет наличный доллар. Не исключено, что и евро на FOREX, и наличный доллар в первой половине дня продолжат снижение, и тогда наконец-то евро подешевеет до 32 гривен ровно.

Что касается наличного рубля, его продолжат завтра продавать по 3,65-3,67 гривен. При этом количество предложений по 3,65 гривен будет меньше, а по 3,67 гривен – больше, чем сегодня. Впрочем, если гривна продолжит укрепление, не исключено, что и наличный рубль скоро опять подешевеет.