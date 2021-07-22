В Харькове бойцовская собака терроризирует весь дом

В Харькове собака стафтерьер в подъезде напала на мужчину и женщину. Двоих пострадавших забрала скорая, сообщает РБК-Украина.

Так, инцидент произошел в многоэтажке на улице Героев Сталинграда.

По словам соседей, хозяин пса имеет еще одну собаку и часто выпускает животных самих в подъезд. Также они добавляют, что воспитание животных мужчина не занимается.

Кроме того, владелец собак часто выпускает их в подъезд, где те справляют нужду.

А в частности сегодня, они напали на человека.

Как рассказали очевидцы, собака покусала людей за лицо и ноги, а помочь пострадавшим соседи не смогли, потому что неуправляемый пес бегал по этажам дома.

Жители дома говорят, что они боятся выходить из квартир. А в полиции на их жалобы не реагируют.

Автор: Тетяна Самарук