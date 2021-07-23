ЕСПЧ присудил выплатить по 5 тыс. евро судьям старого ВС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 22 июля вынес решение по делу "Гуменюк и другие против Украины". Дело началось с жалобы судей Верховного суда Украины, в том числе и.о. его главы Василия Гуменюка, на лишение их прав и гарантий после создания нового Верховного суда. ЕСПЧ принял сторону судей и назначил им по пять тысяч евро компенсации, сообщает Страна.ua.

Решение суда опубликовано на его сайте. Суд пришел к выводу, что, принудив судей Верховного суда Украины участвовать в конкурсе на должности судей ВС, законодатель "серьезно подорвал правовую определенность и предсказуемость конституционных принципов независимости судебных органов".

ЕСПЧ согласился с мнением КС Украины о том, что переименование судебного органа не могло происходить без перевода судей ВС Украины на должности судей ВС.

Судьи ЕСПЧ решили, что имело место нарушение п.1 ст.6 Конвенции о защите прав человека в части доступа к правосудию, а также ст.8 в части незаконного вмешательства в исполнение судьями ВС Украины своих обязанностей. В качестве компенсации морального вреда Украина должна выплатить восьми судьям ВС Украины по пять тысяч евро.