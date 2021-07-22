США не отказываются от санкций против "СП-2" - Госдеп
США не отказываются от введения санкций против российского газопровода Северный поток-2, несмотря на соглашения с Германией. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс в четверг, 22 июля, сообщает Корреспондент.
"Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал", - сказал Пайс на брифинге в Вашингтоне.
По его словам, попытка остановить российский проект была нереалистичной, а соглашение между США и Германией - это лучшее, чего могли достичь Штаты в нынешних условиях.