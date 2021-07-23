Военным повысили минимальные пенсии: кому и сколько выплатят

В Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД, сообщает Сегодня.

Такое решение Кабинет министров Украины принял на заседании еще 14 июля, но его текст был опубликован на "Урядовом портале" только 22 июля.

Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой до повышенных размеров за июль.

Так, почти 400 тысяч военнослужащих и правоохранителей получат дополнительные пенсионные выплаты – 2000 гривен. Речь, в частности, идет о тех, чьи пенсии назначены до 1 марта 2018 года.

Постановление касается и выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Увеличенные на 834,3 гривен (45%) пенсии получат более 40 тысяч человек данной категории.

"Теперь пенсия участников боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165%" , – отметили в Кабмине.

Кроме того, военнослужащие и ветераны МВД теперь будут получать минимальную пенсию на уровне 3854 гривен. А минимальная пенсия для участников боевых действий составит 3893,4 гривны.

Отметим, что на увеличение пенсий военнослужащих и ветеранов МВД Кабинет министров выделил 5,3 миллиона гривен. Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, решение Кабмина согласовал профильный комитет парламента.