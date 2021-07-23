Наводнение в Китае: более 30 погибших

В центральной китайской провинции Хэнань из-за сильных дождей началось наводнение. В городе Чжэнчжоу затопило метро и детский сад, в результате чего 33 человека погибли и 8 считаются пропавшими без вести, сообщает Буквы.

Цифры могут измениться из-за того, что власть только начала спасательно-поисковую операцию. Вода заполнила целые кварталы, затопила пассажиров, которые были в вагонах метро. Дождь вызвал оползни, разрушил дома, дамбы и так далее.

Сотни тысяч человек успели эвакуироваться. Предварительно, материальный ущерб от наводнения оценивают в 1,22 млрд юаней. Это примерно 190 млн долларов.