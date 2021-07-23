Литва считает ошибкой соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и ФРГ по газопроводу "Северный поток-2", сообщает Deutsche Welle.

В то же время он утверждает, что страны Запада еще имеют рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от проекта, который находится в стадии завершения.

По словам Ландсбергиса, условием для начала действия газопровода мог бы стать "вывод российских военных из Украины" или четкая перспектива членства в НАТО для Украины.

Комментируя соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2", литовский министр назвал его ошибкой.

"Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить" , - сказал Ландсбергис.

"Вижу возможность исправить эту ошибку, (...) если бы Украине был предложен План действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы требовать вывода российских войск с территории Украины", - отметил он.

По словам министра, новый газопровод - "огромная победа" для российского президента Владимира Путина, а "за эту победу он должен платить действительно высокую цену".

"Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать этот рычаг как-то минимально положительно. Если этого не будет сделано, то это будет поражением (...) прежде всего тех государств, которые договорились об этом Nord Stream 2", - сказал Ландсбергис.

Напомним, что в соглашении США и Германии предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.