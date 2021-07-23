Новый Chery QQ оказался копией дешевого электромобиля

Компания Chery готовит к выходу новое, третье поколение легендарной модели QQ. И уже известно, как эта машина будет выглядеть – китайский ресурс autohome.com слил в сеть официальные фото новинки, сообщает АвтоПортал.

Новый Chery QQ – это электромобиль. Причем, как видно по фото, компактных размеров. Машина получит трехдверный кузов характерного «квадратного» дизайна. По этим параметрам она очень похожа (едва ли не является клоном) на Wuling Hongguang Mini EV – электрический бестселлер китайского рынка, где его главным оружием стала цена в $5 000 (это средняя стоимость, так как точный прайс зависит от комплектации модели). Из уникального у Чери разве что характерная U–образная оптика.

При этом коммерческая задача Chery QQ – это как раз навязать конкуренцию Mini EV. Нагло и дерзко, не правда ли?

Интересно, что электрический Chery QQ получит к названию приставку Ice Cream (в переводе с английского – мороженое). Согласно задумке, оно должно сделать акцент на яркости автомобиля и привлечь молодую аудиторию. Усилить эффект Чери намерена предложив широкую гамму цветов – всего планируется семь колеров.

Отметим, что оригинальный Chery QQ – первого поколения – появился в 2003 году. Широкую славу модель обрела за счет своего дизайна, скопированного у Daewoo Matiz, и небольшого ценника. В 2013 году на свет появилась вторая генерация хетчбэка, которая уже получила свой отличительный дизайн и выпускается по сей день. Третье же поколение «Кью-Кью» должно дебютировать в ближайшие недели.