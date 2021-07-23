УАФ отреагировала на скандальный клип экс-футболиста Алиева

Украинская ассоциация футбола отреагировала на скандальный клип экс-футболиста "Динамо" Александра Алиева, в котором тот "объявил войну итальянцам из УАФ" - Лучано Лучи и Франческо Баранке, сообщает УНИАН.

В УАФ отреагировали на клип﻿, сделав заявление на своей странице в Facebook﻿.

"В средствах массовой информации было распространено видео с участием экс-футболиста, который имеет действующую тренерскую лицензию УАФ, Александра Алиева. Видео в СМИ появилось буквально через несколько минут после публикации на YouTube-канале упомянутого лица, а темпы его распространения и отдельные источники, освещавшие "событие", по нашему убеждению, свидетельствуют об искусственном пути устроенной провокации" , - отметили в УАФ.

В заявлении также отмечается, что видео содержит оскорбления в адрес представителей УАФ, угрозы и "направлено на дискредитацию ряда лиц":

В УАФ заявили, что открыли в отношении Алиева дисциплинарное дело:

"Компетентными органами УАФ в рамках открытого дисциплинарного производства будет дана оценка действиям субъекта футбола, которые содержал признаки дискриминации по национальному признаку и вредят репутации футбола".

Отметим, что УАФ ограничила возможность комментировать свою публикацию для пользователей.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

Конфликт Алиева и УАФ: что было раньше