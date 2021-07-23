УАФ отреагировала на скандальный клип экс-футболиста Алиева
Украинская ассоциация футбола отреагировала на скандальный клип экс-футболиста "Динамо" Александра Алиева, в котором тот "объявил войну итальянцам из УАФ" - Лучано Лучи и Франческо Баранке, сообщает УНИАН.
В УАФ отреагировали на клип, сделав заявление на своей странице в Facebook.
"В средствах массовой информации было распространено видео с участием экс-футболиста, который имеет действующую тренерскую лицензию УАФ, Александра Алиева. Видео в СМИ появилось буквально через несколько минут после публикации на YouTube-канале упомянутого лица, а темпы его распространения и отдельные источники, освещавшие "событие", по нашему убеждению, свидетельствуют об искусственном пути устроенной провокации", - отметили в УАФ.
В заявлении также отмечается, что видео содержит оскорбления в адрес представителей УАФ, угрозы и "направлено на дискредитацию ряда лиц":
В УАФ заявили, что открыли в отношении Алиева дисциплинарное дело:
"Компетентными органами УАФ в рамках открытого дисциплинарного производства будет дана оценка действиям субъекта футбола, которые содержал признаки дискриминации по национальному признаку и вредят репутации футбола".
Отметим, что УАФ ограничила возможность комментировать свою публикацию для пользователей.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Конфликт Алиева и УАФ: что было раньше
- Ранее Алиев уже выпускал скандальный клип, после которого комитет этики и честной игры УАФ решил рассмотреть его на предмет "возможного вреда имиджу украинского футбола и проявления неуважения к коллегам и соперникам".
- Тогда Алиев ответил УАФ, подчеркнув, что ему "хотят закрыть рот".