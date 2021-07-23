Кто и как хочет вернуть техосмотр автомобилей

О том, что автомобилистов вскоре ждет возврат техосомотра, сайт уже не раз рассказывал. Помимо этого, в порядок проведения обязательного технического контроля предлагается внести изменения, которые коснуться и ОСАГО, и ГБО, и “евроблях”. Мы выяснили подробности, сообщает Autoconsulting.

В середине июля на сайте Министерства внутренних дел Украины появились уточнения и дополнения к проекту так называемого “Закона о техосмотре”. Официально они называются “Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами КМУ від 30 січня 2012 року № 137 і від 31 травня 2012 року № 512». А сам Техосмотр называется ОТК - обязательный технический контроль. Но суть - не в названии.

Теперь в МВД предлагают внести в регламент и порядок проведения ОТК дополнительные изменения и усовершенствования. Делаются они, чтобы “повысить уровень объективности и прозрачности во время прохождения ОТК… , а также - упростить механизм взаимодействия субъектов проведения ОТК с государственными органами и оптимизировать процедуру ведения общегосударственной базы данных о результатах ОТК”. Намерения – благие.

Так, например, чтобы не было фиктивных ОТК, предлагается ввести видеофиксацию всего процесса проверки автомобиля. Но помимо этого Проект предлагает и другие усовершенствования.

В частности, СТО, на которых будут делать ОТК должны иметь оборудование не только для проверки технического состояния автомобиля, но и для его соответствия требованиям охраны окружающей среды. Вот здесь нам не совсем понятно: соответствовать каким нормам вредных выбросов должен автомобиль? Ведь на наших дорогах ездят машины, далеко не все из которых соответствуют не только нормам Евро-6, но и Евро-5. В результате, не исключено, что могут стать нежелательными очень многие легализованные “евробляхи”.

Электронный протокол проверки, несмотря на всеобщую цифровизацию, все-таки предлагается распечатывать на бланке установленного образца. А сам протокол будет вноситься в общегосударственную базу данных ОТК исполнителем - то есть представителем той СТО, которая провела техосмотр. Причем, в Базу помимо номерного знака авто и его VIN-кода будут вноситься и показания одометра. Это и начало контроля за реальным пробегом, и мера пресечения для тех, кто собирается ездить без ОТК.

В той же базе будут и данные о переоборудовании авто. Например, на ГБО. И если ГБО не зарегистрировано, то это может считаться (по предложениям МВД) серьезным несоответствием ОТК.

В МВД предлагают утвердить самоклеющуюся метку радиочастотной идентификации - электронный аналог талона техосмотра. Метка размещается с правой верхней стороны лобового стекла автомобиля.

В МВД также предлагают открыть доступ к информации о прохождении ОТК для страховых компаний. И последние вполне могут отказать в продаже ОСАГО, если ОТК не пройден, или - сделать полис дороже, так как у неисправной машины больше рисков ДТП.

Что планируют проверять? В общем-то то же, что и было. Но не только.

Это, в частности системы:

1) рулевого управления и тормоза

2) внешних световых приборов

3) пневматических шин и колес

4) светопропускание стекол (нет ли дополнительной тонировки)

5) наличие ГБО.

А теперь еще сюда предлагают добавить проверку выхлопа мотора. А также, - чтобы во время ОТК фиксировалось и проверялось соответствие номерного знака авто нормам, его читаемость (видимо для камер фото- видеофиксации) и правильность крепления.

Если автомобиль попал в аварию, его свидетельство ОТК должно автоматически аннулироваться.

Доступ к Базе данным по ОТК имеет только один человек с одного СТО. Причем, один и тот же человек, но от разных СТО - не проходит. То есть - одному эксперту делать ОТК по совместительству на разных сервисах нельзя.

Параллельно со всеми перечисленными выше предложенными МВД изменениями, есть и такое, которое напрямую не относится ни к автомобилям, ни к безопасности на дорогах. Но оно упоминается во многих местах. В частности, предлагается, чтобы информация об ОТК проходила и контролировалась не Мининфраструктуры, как намечалось раньше. А все-таки через Главный сервисный центр МВД. Хоть в МВД и говорили несколько лет, что намерены отстраниться от техосмотра. Но нет - видно в последний момент передумали. Это относится и к решениям о включении либо исключении субъектов хозяйственной деятельности из реестра тех, кто может делать ОТК. Предлагается, чтобы это решение также принималось Главным сервисным центром МВД, а не Мининфраструктуры.

Напомним, что это предложения МВД, которые хотят внести в проект постановления Кабмина по ОТК. Так что ждем окончательного варианта.