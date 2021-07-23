Названы самые опасные родники Киева

Найти чистую питьевую воду в мегаполисе – задача непростая. Жители городов опасаются, что в родниках вода уже не соответствует ни вкусовым качествам, ни санитарным нормам. Эти подозрения не беспочвенны, сообщает Вести.

Журналисты провели эксперимент и выяснили, из каких источников Киева воду лучше не пить.

Где брали воду

Пуща-Водица (родник на первой линии),

Феофания (источник Святого Пантелеймона),

Сырец,

Нивки,

Совки (ул. Кайсарова),

Флоровский монастырь (Подол)

Кучмин яр (Соломенский р-н).

Источники с бесплатной водой в городе популярны, чтобы набрать воду для анализов, нам пришлось еще постоять в немалой очереди.

Пробы воды отправили на исследования, и сделали сразу два теста: бактериологический (на наличие бактерий группы кишечной палочки), а также общий химический (жесткость, кислотность, щелочность, содержание железа, сульфитов, фторида и еще шести показателей).

В воде мы обнаружили кишечную палочку - тест выявил наличие таких бактерий в четырех из семи проб воды. Также во многих образцах превышены нормы жесткости, щелочности, содержание фторидов и сульфитов, а в половине родников вода содержит шестивалентный хром.

Какие родники оказались самыми плохими

Тест выявил наличие кишечной палочки в четырех из семи проб воды. Это источники:

в Кучмином яре;

Святого Пантелеймона в Феофании;

на Сырце;

в Пуща-Водице.

Справка. Кишечная палочка – вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространенных в нижней части кишечника теплокровных животных. Большинство штаммов E. coli являются безвредными, однако серотип O157:H7 может вызывать тяжёлые пищевые отравления у людей и животных.

Симптомы кишечной инфекции у взрослых и детей зависят от разновидности возбудителя. Однако есть общие признаки, указывающие на наличие заболевания: боли в животе, слабость, отсутствие аппетита, рвота, жидкий стул.