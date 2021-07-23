В мире зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса

В мире зафиксировали рекордное количество смертей среди пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 19 748 человек. До этого самый большой показатель был 28 января – 17 116, сообщает УНИАН.

Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения 23 июля.

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 4,13 млн смертей среди COVID-пациентов.

22 июля, по предварительным данным, умерло 8644 пациента с COVID-19.

Отметим, что за все время в мире подтвердили почти 192 млн случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего заболевших в США (33,9 млн); Индия (31,3 млн); Бразилия (19,4 млн); Россия (6,1 млн) и Франция (5,8 млн).