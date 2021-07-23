Эксперты опровергли целесообразность теста на антитела перед вакцинацией

Результаты тестирования на антитела являются ненадежными и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.

Об этом заявили﻿ в телеграм-канале Минздрава "Коронавирус.инфо".

"Как показывают научные исследования, концентрация антител к коронавирусу в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты против COVID-19. Впрочем, необходимый уровень антител для эффективной защиты от вируса эксперты до сих пор не знают" , - говорится в сообщении.

Для диагностики инфекции эти тесты не подходят, поскольку для выработки антител организма необходимо после заражения до 3 недель.