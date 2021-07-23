Названы полезные свойства морковного сока для организма

В борьбе с различными заболеваниями большую роль играет питание. Выяснилось, что сок из популярного корнеплода может помочь справиться сразу с несколькими недугами, сообщает Профиль.

Одно из его основных питательных веществ – бета-каротин – является источником витаминов, которые повышают иммунитет и улучшает здоровье. Речь идет о морковном соке.

Защищает сердце

Морковь – хороший источник калия, который играет важную роль в правильной регуляции крови. Диета с высоким содержанием калия защищает от высокого кровяного давления и инсультов. Кроме того, трехмесячное исследование, в котором принимали участие 17 человек с высоким уровнем холестерина, показало, что употребление двух стаканов (480 мл) морковного сока в день значительно увеличивает количество антиоксидантов в крови и снижает окисление липидов, что уменьшает риск развития сердечных заболеваний.

Очищает печень

Каротиноиды в морковном соке способствуют здоровью печени. Кроме того, некоторые исследования показали, что противовоспалительное и антиоксидантное действие каротиноидов защищает от неалкогольной жировой болезни печени.

Улучшает здоровье кожи

Морковный сок содержит витамин С и бета-каротин – два антиоксиданта, которые могут защитить кожу от повреждений и улучшить ее внешний вид. Отмечается, что один стакан морковного сока обеспечивает более 20% дневной нормы витамина С. Кроме того, напиток придает коже эластичность и прочность, улучшает ее способность противостоять инфекция, уменьшает признаки воспаления.

Снижает риск возникновения рака

Несколько исследований показали, что морковь играет центральную роль в защите от различных типов рака. Профилактический эффект моркови в основном объясняется высоким содержанием каротиноидов. По данным Американского института исследований рака, употребление фруктов и некрахмалистых овощей, например, моркови, может снизить риск развития рака полости рта, пищевода, легких и желудка.