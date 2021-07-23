Названы возможные причины увольнения главы украинской разведки

Главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка могли уволить из-за ситуации с "Северным потоком-2" и похищением Чауса в Молдове.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает﻿ канал "Политика Страны".

Кондратюк был одним из самых приближенным к Зеленскому силовиков. Но после провала противодействия газопроводу "Северный поток-2" его решили сделать крайним.

"Кондратюк считался одним из основных каналов связей с американцами. По крайней мере он так себя позиционировал. Поэтому на него возложили большой кусок работы по противодействию Северному потоку-2 и по некоторым другим аспектам отношений с Вашингтоном.

Кроме того он отвечал за работу с мировыми СМИ против Северного потока-2. И после провала по газопроводу, его решили сделать одним из крайних. Хотя дело не в Кондратюке, а в том что в принципе госмашина не работает. Особенно по внешним делам", - говорит источник.

Другой источник возможной причиной замещения Кондратюка на посту главы СВР называет﻿ похищение экс-судьи Николая Чауса. По данным СМИ, к этому могли быть причастны украинские спецслужбы.

К слову, сегодня генпрокурор Молдовы официально заявил, что Чауса похищали украинские спецслужбы.