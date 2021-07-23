Межбанк: доллар ускорил падение

Решение Национального банка поднять учетную ставку на 0,5%, до 8% годовых с сегодняшнего дня вызвало волну продаж валюты на межбанковском валютном рынке﻿. В результате котировки безналичного доллара опустились до 27,03 гривен на покупке и 27,04 гривен на продаже.

Одним из главных продавцов доллара сегодня был Citibank. По информации портала «Курс Украины», нерезиденты настроены серьезно увеличить свой портфель ОВГЗ и заранее начали продажи валюты, готовясь к предстоящему аукциону.

Вслед за безналичным дешевеет и наличный «американец». Утром курс доллара в обменниках Киева находился на уровне 27,18 гривен, но уже к обеденному перерыву ценник на продажу опустили до 27,08-27,09 гривен. В результате произошел курьезный случай: обменки продают доллар дешевле, чем еще утром покупали.

Евро на FOREX сегодня опять не может определиться с направлением дальнейшего движения. В течение азиатской и европейской торговых сессий он колеблется в диапазоне 1,1754-1,1786 доллара. В этих условиях наличный евро ориентируется полностью на поведение наличного доллара. Сегодня ценник на евро наконец-то опустился ниже уровня 32 гривны и достиг 31,93-31,95 гривен.

Польский злотый, как и вчера, продают по 6,95 гривен. Шансы, что он еще подешевеет, довольно большие: операторы валютного рынка сообщают, что предложение наличного злотого сильно превышает спрос на него.

Российский рубль пытается дорожать дальше: в первой половине дня пятницы он укрепился до 73,52 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей. Более дешевых предложений пока не видно.