В США выявили два очага заражения опасным грибком
В США выявлены две вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, сообщает Корреспондент.
Об этом сообщил Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).
Так, в Вашингтоне с января по апрель текущего года выявлен 101 случай заражения грибком в учреждении длительного ухода для тяжело больных пациентов. В тот же период в штате Техас обнаружили 22 случая также среди пациентов медицинских учреждений.
"Смертность за 30 дней в обеих вспышках вместе составила 30%, но относительное влияние Candida auris было неясно", – говорится в заявлении.
По данным CDC, связь между вспышками не обнаружена. Предполагается, что грибок впервые в США передавался от пациента к пациенту.
Регулятор отмечает, что "данные о наиболее подходящей терапии для панрезистентных инфекций отсутствуют".
Впервые Candida auris был описан в 2009 году у пациента в Японии. Сейчас грибок идентифицирован на пяти континентах. Вспышка этого грибка произошла в больницах Великобритании в 2019 году – были заражены 200 пациентов, погибли восемь человек.