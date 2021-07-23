В США выявили два очага заражения опасным грибком

В США выявлены две вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщил Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Так, в Вашингтоне с января по апрель текущего года выявлен 101 случай заражения грибком в учреждении длительного ухода для тяжело больных пациентов. В тот же период в штате Техас обнаружили 22 случая также среди пациентов медицинских учреждений.

"Смертность за 30 дней в обеих вспышках вместе составила 30%, но относительное влияние Candida auris было неясно" , – говорится в заявлении.

По данным CDC, связь между вспышками не обнаружена. Предполагается, что грибок впервые в США передавался от пациента к пациенту.

Регулятор отмечает, что "данные о наиболее подходящей терапии для панрезистентных инфекций отсутствуют".

Впервые Candida auris был описан в 2009 году у пациента в Японии. Сейчас грибок идентифицирован на пяти континентах. Вспышка этого грибка произошла в больницах Великобритании в 2019 году – были заражены 200 пациентов, погибли восемь человек.