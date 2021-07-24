Почему не стоит платить парковщикам в Киеве

Столичная власть четвертый год подряд говорит не платить "человечкам в жилетках" деньги, но они продолжают собирать наличные деньги с водителей. Так кому платить законно, сообщает 24 Канал.

Киевские власти предоставили право содержать столичные парковки коммунальному предприятию "Киевтраспарксервис", у которого в подчинении больше 1000 стоянок. "Ночные" парковки, которые имеют оборудованный въезд и охрану, это КП сдает бизнесу. Отведенные парковки, на улицах города, обслуживает самостоятельно. Собирает деньги за парковку с помощью мобильных сервисов – на смартфонах, терминалах или с помощью абонементных талонов, которые продаются в киосках города.

Парковщиков, которые собирают наличные средства за парковку, запретили еще 4 года назад, поэтому все они собирают деньги незаконно. Им платить не стоит – потому что такие "парковщики" не отвечают ни за что. Например, если машина стоит на запрещенном для парковки месте, то ее может забрать эвакуатор.

Кроме того, что произошел факт оплаты за место, знает только автовладелец и "черный парковщик". Информации об уплате за парковку ему нет у столичных властей. Потому, если на это место придет инспектор по парковке и проверит наличие оплаты, то выпишет штраф в 700 грн (если машина стоит в центре города). Поэтому платить "черным парковщикам" не стоит.

Впрочем, "Киевпарктранссервис" не очень активно борется с "черными парковщиками" – в прошлом году эта организация направила в полицию аж двадцать сообщений о зафиксированных ими нарушениях, а за первое полугодие 2021 года – 35 сообщений. Штраф за это нарушение – от 17 до 34 тысяч грн. Однако даже после этого "черных парковщиков" в столице меньше не стало.