Что ожидается на валютном рынке на выходных

После периода стабильности на межбанковский﻿ валютный рынок опять «нагрянула» ревальвация. Сегодня гривна укреплялась к доллару и евро с уже позабытой за последний месяц скоростью.

Решение Национального банка повысить учетную ставку подтолкнуло иностранных инвесторов к активным действиям, и сегодня с самого утра они вышли на рынок с продажами. Citibank, который еще вчера покупал валюту, сегодня активно её продавал. К нему добавились спекулянты, почуявшие запах легкого заработка. В итоге, котировки безналичного доллара резко ушли вниз; всего лишь за пару часов они опустились на 10 копеек, и возникла угроза, что уровень 27 гривен не устоит. В ситуацию пришлось вмешаться Национальному банку, который почти две недели не появлялся на рынке. Регулятор провел интервенцию по методу «выбора лучшей цены» - в первой половине торговой сессии выкупал предложения от продавцов дешевле 27,06 гривен, а после обеда – уже дешевле 27,04 гривен. Таким образом, он пополнил свои золотовалютные резервы на 32 млн долларов – и сдержал доллар от дальнейшего падения.

Закрыли торги пятницы на 10,5 копеек на покупке и на 12,5 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,12/27,20 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись довольно широко: спред на старте составил 8 копеек. Покупатели изначально дали понять, что дорого брать не собираются. Первая сделка сегодня прошла в 09:53 по цене 27,1250: кто-то из продавцов, правильно просчитав ситуацию, отдал объем покупателю по его цене. Остальным повезло меньше: уже через 20 минут котировки опустились ниже 27,10 гривен. В панике продавцы были готовы отдавать по 27,04, возникла угроза прорыва уровня 27 гривен и ухода ниже. В это время на рынке появился Национальный банк. Вместо того, чтобы обозначить какой-то конкретный уровень поддержки, он начал выкупать предложения от продавцов дешевле 27,06 гривен. Впрочем, продолжалось это недолго. Вскорости Нацбанк ушел, а котировки ушли еще ниже. После 12 часов регулятор появился на рынке еще раз: на этот раз он понизил планку выкупа до 27,04 гривен: все, что было ниже, он покупал, не взирая на объемы. Только повторное появление НБУ смогло удержать доллар от дальнейшего падения.

Котировки закрытия – 27,035/27,055 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 65,8 млн по сравнению с четвергом и составил 217,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,0639 гривен.

Официальный курс доллара на 26 июля установлен на отметке 27,048 гривен за доллар, снижение на 14,35 копеек.

Официальный курс евро на 26 июля установлен на отметке 31,845 гривны за евро, снижение на 18,93 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1761. Евро сегодня в течение дня торговался в пределах 1,1754-1,1786 доллара, совершая разнонаправленные движения без явно выраженного направления.

Российский рубль в первой половине дня пятницы вырос до 73,52 рублей за доллар после того, как Центробанк России сообщил о решении повысить ставку сразу на 1%, до 6,50% годовых. Но к вечеру рубль опять ослабел. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,72-73,76 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня, как и вчера, продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке на выходных

Повышение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим резкое снижение безналичного доллара на межбанке задало четкий тренд на укрепление гривны. Курс наличного доллара в обменниках Киева сегодня снизился еще на 10 копеек: утром опты продавали «американца» по 27,18 гривен, а уже к обеду появились предложения по 27,08-27,09 гривен. К вечеру многие операторы валютного рынка жаловались на нехватку наличной гривны: напуганные резким падением стоимости валюты бизнесмены и предприниматели спешили избавиться от нее, создавая излишнее предложение при отсутствии соответствующего спроса. Несложно догадаться, что предстоящие выходные пройдут под знаком дальнейшего падения цены на наличную валюту. Начнут продавать доллар по 27,08-27,10 гривен, а затем цена может опуститься еще на пару копеек, до 27,06-27,07 гривен.

Еще интересней обстоит ситуация с наличным евро. Сегодня наконец-то ценник на него опустился ниже 32 гривен, после чего скорость падения начала расти. К вечеру в столице можно купить крупные суммы евро по 31,85-31,88 гривен. Такая же ситуация сохранится и на выходных: евро будут продавать в пределах 31,85-31,90 гривен, а те, у кого предложение будет существенно превышать спрос, будут вынуждены снижать цены еще ниже.

Единственное, где сохранится полный покой и стабильность, будет наличный рубль. Как и в течение всей недели, на выходных его продолжат завтра продавать по 3,65-3,67 гривен.