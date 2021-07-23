Безос предлагает вынести всю "грязную" промышленность на орбиту

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос после возвращения на Землю загорелся идеей отправить всю загрязняющую окружающую среду промышленность на орбиту, сообщает Экономическая правда.

"Когда смотришь на планету, не видишь границ. Это единая планета, одна на всех, и такая хрупкая… Мы живем на такой прекрасной планете. Невозможно представить, насколько тонкий слой у атмосферы, если смотреть из космоса. Мы живем на ней, и она кажется большой. Кажется, что атмосфера огромная, и мы можем ею пренебрегать и плохо с ней обращаться" , – заявил миллиардер.

По мнению Безоса, чтобы спасти планету, нужно перенести загрязняющую окружающую среду промышленность в космос. На достижение этой цели уйдут "десятки и десятки лет, но начать нужно".