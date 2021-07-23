В Киеве в субботу могут закрыть три станции метро

Завтра, 24 июля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово), возможны некоторые изменения в работе киевского метрополитена, сообщает Сегодня.

После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".