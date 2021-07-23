В Чехии пьяная украинка устроила стриптиз перед полицейскими

В среду в центре города Пльзень 43-летняя украинка своеобразно отреагировала на контроль сотрудников милиции. Сначала она была агрессивна, а потом среди бела дня разделась догола, сообщает Novinky.cz.

Патруль городской полиции решил проверить женщину в десять часов утра 21 июля на Американском проспекте, где она спала на скамейке. Стражи правопорядка опасались за ее здоровье, у женщины было окровавлено лицо. Однако женщине явно не понравилось, что ее разбудил полицейский патруль. Она стала оскорблять полицейских и вести себя агрессивно, потом она увидела приближающихся стражей правопорядка и стала раздеваться. Постепенно она сняла всю одежду и разбросала ее по сторонам.

Полиция решила доставить иностранку в участок, однако как только ее посадили в машину, женщина потеряла сознание. Когда спасатели прибыли на место, ей сразу стало лучше и она вновь стала оскорблять полицейских. Вызванный врач осмотрел женщину и подтвердил, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Ее отправили в вытрезвитель.