Личный врач Обамы: Байден покинет пост до конца срока

Ронни Джексон, который был врачом президента во время правления Барака Обамы и Дональда Трампа, обеспокоен нынешними когнитивными способностями президента Джо Байдена, сообщает Blaze.

Джексон считает, что Байден не завершит свой первый президентский срок и уйдет в отставку или будет вынужден покинуть Белый дом посредством 25-й поправки.

Джексон, республиканец, является членом палаты представителей от штата Техас.

В прошлом месяце Джексон и 13 других депутатов-республиканцев призвали Байдена пройти когнитивный тест , подобный тому, который он проводил Трампу, когда тот был у власти.

«Сейчас что-то серьезно происходит с этим человеком», - сказал Джексон о президенте Байдене. "И вы знаете, я думаю, что он либо уйдет в отставку, либо его собираются убедить уйти в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придется использовать 25-ю поправку, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас".