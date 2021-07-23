В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по Айе-Софии

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу потребовал от Турции предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения Собора Святой Софии в Стамбуле, которому в 2020 году был придан статус мечети, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий доклад турецкая сторона должна представить к 1 февраля 2022 года.

В комитете выразили "серьезную обеспокоенность" последствиями трансформации комплекса в мечеть, а также "отсутствием диалога и информации" по решению Турции изменить статус этого комплекса.

10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о придании музею Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Две недели спустя в мечети состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва, в которой приняли участие порядка 350 тыс. человек, в том числе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.