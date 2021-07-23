В Киеве создают Дневной центр для жертв домашнего насилия

В Киеве создадут Дневной центр социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия или насилия по признаку пола. Он станет продолжением Центра гендерного равенства и будет функционировать в Днепровском районе, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

"Киев получил государственную субвенцию на более 6 млн грн, и за эти средства будет создан этот Дневной центр. Очень важно, что в структуре нового Центра будет работать мобильная бригада, которая оперативно реагировать на случаи домашнего насилия. Основная цель д﻿еятельности такой бригады - безотлагательное предоставление социально-психологической помощи пострадавшим лицам. Создание такого Центра - это логическое продолжение развития единой системы противодействия и предотвращения насилия. Это будет учреждение, которое будет отвечать всем современным требованиям. Расположен он будет по адресу: ул. Радужная, 6-А" , - рассказала Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.

Главными заданиями будущего Дневного центра будет предоставление комплексной социально-психологической и первичной юридической помощи пострадавшим, организация и поддержка групп взаимопомощи пострадавших, организация и проведение семинаров и тренингов для пострадавших, проведение социально-профилактической работы, направленной на предотвращение повторных случаев насилия в отношении пострадавшего лица и формирования нулевой толерантности к его проявлениям в обществе, а также информирование населения о правах пострадавших и социальных услугах, предоставляемых Дневным центром.

В учреждении будут работать юридические консультанты, психологи и врач-психолог, социальные работники. В состав мобильной бригады будут входить психолог, социальный работник и водитель. Полноценно новый Дневной центр должен заработать в 2022 году.