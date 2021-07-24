В Киеве острая нехватка реактивов для определения "Дельты"

В Киеве почти нет реактивов для определения нового штамма коронавируса "Дельта", при этом в столице уже подтверждены шесть случаев заболевания, сообщает Зеркало недели.

Как утверждает Киеврада, реактивов для определения нового штамма коронавируса "Дельта" в Киеве почти нет. При этом непонятно, когда появятся эти реактивы и в каком количестве.

Отмечается, что сейчас представители столичной власти направляют усилия на то, чтобы обеспечить киевлян доступной диагностикой нового штамма.

На сегодня только 4% украинцев получили две дозы вакцины против коронавируса. В стране начинает расти суточное количество новых инфицированных. Поэтому в МОЗ ожидают "красную зону" и карантин уже осенью.