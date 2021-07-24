Осужденного в США за кибератаку на Tesla депортировали в РФ

Россиянин Егор Крючков, осужденный в США за попытку кибервзлома компании Tesla, депортирован на родину, сообщили в пограничной службе США, сообщает РИА Новости.

"Указанное лицо депортировали 21 июля" , - сообщил представитель ведомства.

По словам источника агентства, Крючков был выслан в Россию. Крючков был приговорен 24 мая к отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев. Однако он не был освобожден, поскольку его предписано депортировать, а процесс депортации занимает неопределенное время.

Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Он был арестован в августе 2020 года после того, как приехал в США по туристической визе в июле. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что объектом кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.