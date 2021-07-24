Прогноз курса валют на неделю

Решение Национального банка о повышении учетной ставки﻿ оказало сильное влияние на настроения валютного рынка. Укрепление гривны к иностранным валютам возобновилось.

Торги на межбанковском﻿ валютном рынке открылись в понедельник 19 июля на отметке 27,19/27,265 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Первые три дня недели и покупатели, и продавцы не проявляли особой активности, поэтому котировки оставались практически на одном месте. В четверг 22 июля в районе 11 часов утра безналичный доллар начал резко терять в цене. В 14:00 на пресс-конференции Правления Национального банка сообщили о решении поднять учетную ставку на 0,50%, до 8% годовых.

Параллельно глава НБУ объявил о решении снизить объемы проводимых ежедневных валютных интервенций. По сути, был дан сигнал к укреплению гривны. В пятницу с самого утра котировки опустились более чем на 10 копеек. Предложение валюты существенно превышало спрос, и ситуацию пришлось спасать Национальному банку. Выйдя с интервенцией по методу «выбора лучшей цены», регулятор сначала покупал валюту в районе 27,06 гривен, а затем – около 27,04 гривен. Всего за день он пополнил золотовалютные резервы на 32 млн долларов и затормозил падение доллара. Закрыли неделю на отметке 27,035/27,055 гривен – на 20 копеек по обеим позициям ниже, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара в обменниках Киева за неделю снизился на 12 копеек. Утром понедельника 19 июля его продавали в столице по 27,20-27,22 гривен. В среду 21 июля цена продажи наличного «американца» поднималась до 27,24-27,25 гривен, но уже в четверг начала снижаться параллельно со снижением на межбанке. К вечеру пятницы наличный доллар подешевел до 27,08-27,10 гривен. В итоге, он опять стал дороже безналичного.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе замедлил падение. В четверг 22 июля, после публикации данных о росте числа безработных в США евро ненадолго вырос до 1,1830 доллара, но затем под давлением продаж опустился до 1,1756 доллара. Закрыли неделю на отметке 1,1772 – на 30 пунктов ниже, чем неделей ранее. В Украине курс наличного евро больше ориентировался на поведение наличного доллара, чем на график FOREX. За неделю он снизился на 30 копеек: утром понедельника 19 июля евро продавали по 32,15 гривен, а к вечеру пятницы 23 июля евро в обменниках подешевел до 31,85-31,88 гривен.

Российский рубль в начале уходящей недели подешевел до отметки 74,80 рублей за доллар: так российская валюта отреагировала на падение мировых цен на нефть после заключения соглашения стран ОПЕК об увеличении объемов добычи «черного золота». Впоследствии цены на нефть вновь пошли вверх, а рубль скорректировал свое падение к американскому доллару, дойдя в пятницу до 73,52 рублей за доллар. Закрыли неделю на отметке 73,88 рубля за доллар – на 19 копеек лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в течение недели продавали по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

На уходящей неделе рынок получил от Нацбанка недвусмысленный месседж: гривна будет укрепляться. Первыми его услышали нерезиденты и уже увеличили продажи валюты, готовясь к предстоящему аукциону по продажу облигаций внутреннего госзайма, которые каждый вторник проводит Министерство финансов. В то же время сам Нацбанк своими действиями лишь притормозил падение доллара. Все это дает основание полагать, что на следующей неделе котировки безналичного доллара уйдут еще ниже и опустятся под уровень 27 гривен. А вслед за безналичным пойдет вниз и наличный доллар.

Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,90-27,25 гривен, вероятность выхода из него небольшая.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний евро в мире сместим немного ниже: 1,1680-1,1920 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,60 до 32,20 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе продолжит движение в коридоре 73-75 рублей за доллар. В Украине цена наличного рубля останется в пределах диапазона 3,60-3,70 гривны за 10 российских рублей.