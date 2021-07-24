В двух областях превышен уровень госпитализации из-за COVID-19

По состоянию на сегодня, 23 июля все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом в двух областях один из эпидемиологических показателей не соответствует норме, сообщает РБК-Украина.

В Луганской и Херсонской областях уровень госпитализации превышает норму. Он должен быть на уровне не выше 50%, однако в Луганской области этот показатель - 58,3%, а в Херсонской - 69,8%.

Другие показатели соответствуют норме.

Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили 745 новых случаев коронавируса.