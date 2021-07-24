Кабмин увеличил финансирование регионов

Правительство Украины увеличило объем программы социально-экономического развития регионов на 450 миллионов гривен, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Facebook﻿.

"На этой неделе правительство увеличило объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн. Теперь ее общий объем составляет почти 5 млрд грн. На эти средства громады будут реализовывать больше проектов по созданию новой социальной инфраструктуры".

"Значительная часть этих проектов касается ремонта и строительства новых школ, больниц, детских садов, закупки дополнительного современного оборудования и создание условий для развития бизнеса в регионах" , — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, в мае Кабинет министров выделил 1,7 млрд гривен на строительство школ, больниц и детских садов в регионах.