Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили роман

После того, как в сети появились слухи о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили свой роман, спустя почти 20 лет, эта новость ошеломила фанатов. А на днях знаменитости официально подтвердили слухи о своих отношениях, сообщает Обозреватель.

Сайт решил вспомнить, как зарождались отношения Лопес и Аффлека еще в начале 2000-х годов, показав архивные фото и видео.

Аффлек и Лопес познакомились на съемках фильма фильм "Джильи" (2001 год), где пара сыграла возлюбленных в 2001 году. Тогда актриса была замужем за Крисом Джадд, но вскоре подала на развод и закрутила роман с Беном.

В том же году Лопес выпустила клип песню "Jenny From the Block", посвященную Аффлеку. Она рассказывала о своей звездной жизни, а видеоработа иллюстрировало то, как за возлюбленной парой преследуют папарацци.

В 2002 года Лопес объявила о помолвке с Аффлеком. В тот же период влюбленные снялись снова вместе в фильме "Девушка из Джерси".

Пара также появилась вместе в фильме "Девушка из Джерси"

Аффлек и Лопес часто появлялись вместе на светских мероприятиях и красных дорожках. Пара готовилась к свадьбе, которая должна была состоятся 14 сентября 2003 года, однако торжество не произошло. За день до бракосочетания Аффлек отменил свадьбу. Причину пара так и не называла, но зарубежные СМИ предполагали, что в тот период Бен стал неуютно чувствовать себя в тени Лопес или же актер просто не смог смириться с тем, что к их пары прикованы взгляды миллионов поклонников.

В 2003 году пара отменила свадьбу за день до торжества

Несмотря на расставания, Лопес и Аффлек поддерживали дружеские отношения между собой. Пару часто видели вместе, но возобновлять отношения они не планировали.

А не так давно Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека запечатлели целующимися впервые после слухов о возобновлении их романа. Звездная пара тогда отдыхала в Малибу (Калифорния).

Позже стало известно, что Лопес и Аффлек стали жить вместе. Пара арендовала роскошный коттедж в Майами за 18 млн долларов.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес возобновили отношения спустя 20 лет. Источник: Legion-Media

Кроме того, Лопес также высказалась о воссоединении с Аффлеком и призналась, что никогда не была такой счастливой, как сейчас в отношениях с актером.