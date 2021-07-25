Запорожец победил Tesla в необычном соревновании

В Беларуси устроили интересный батл между ЗАЗ-968М и Tesla Model S. А именно, автофанаты решили выяснить, у какого из этих автомобилей больше передний багажник, сообщает АвтоПортал.

Как известно, двигатель у Запорожца установлен сзади, а спереди, под капотом, находится грузовой отсек. Такую же особенность имеет и Тесла, но по другой причине – поскольку она электромобиль, то ее ключевые агрегаты смонтированы в полу и на осях, а на привычном месте расположения двигателя имеется большой отсек для поклажи (впрочем, этим могут похвастаться не все «электрички» – у некоторых все же и под капотом «раскиданы» компоненты электропривода).

В общем, как видно, у ЗАЗ и Тесла есть как минимум одна общая черта. Но кто же по этому показателю круче? Как оказалось, Запорожец! Чтобы установить объем багажника у одного и другого автомобиля, энтузиасты решили «затарить» грузовые отсеки каждого из них упаковками с консервами и подсчитать поместившееся количество последних. В конечном счете, в ЗАЗ-968 влезло 36 таких упаковок, а в Tesla Model S – лишь 31. В каждой упаковке, к слову, было по 10 банок консервов.

Как сообщает белорусское издание auto.onliner.by﻿, необычное соревнование прошло в рамках ретроралли «Золотая миля 2021».

К слову, по паспорту объем багажника ЗАЗ-968 составляет 135 л, а Tesla Model S – 150 л (речь, конечно же, идет именно о переднем отсеке).